"La casa è senza corrente" e si scopre l'allaccio abusivo all'Olgiata con danno da 155mila euro • Terzo Binario News

Nell’ambito di un servizio volto all’intensificazione dei controlli per la prevenzione e il contrasto dei reati predatori, i Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un uomo di 49 anni romano con precedenti, gravemente indiziato del reato di furto aggravato di energia elettrica.

Tutto è nato da una segnalazione per un presunto disservizio presso l’abitazione dell’uomo in zona largo Olgiata che ha portato all’intervento dei tecnici specializzati di “Areti” SPA e alla scoperta, durante le verifiche tecniche, che l’immobile era abusivamente collegato alla rete elettrica pubblica mediante un allaccio diretto, bypassando il sistema di contabilizzazione dei consumi.

Secondo una prima stima effettuata dal personale tecnico intervenuto a supporto dei Carabinieri, il danno economico complessivo causato alla società distributrice ammonta a circa 155.640 euro.

Il 49enne è stato arrestato e condotto presso le aule del Tribunale di Roma dove il suo arresto è stato convalidato.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.