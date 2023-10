Incendio in una autorimessa a Civitavecchia, tempestivo l’arrivo dei Vigili del Fuoco • Terzo Binario News

Fiamme all’interno di autorimessa in Strada della Scaglia questa mattina a Civitavecchia.

Intorno alle ore 08:00 infatti, probabilmente a causa di un guasto elettrico, ha preso le fiamme una autorimessa al cui interno c’erano delle macchine operatrici e una autovettura.

Tempestivo, fondamentale l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme evitando che si propagassero anche alle case limitrofe.

Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Fortunatamente, non sono registrati feriti.