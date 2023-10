Ladispoli approda alla 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma • Terzo Binario News

Si è svolta ieri la tavola rotonda “Cinemamare” dedicata alle risorse e alle location del litorale laziale, per il cinema e l’audiovisivo, con la presenza dei rappresentanti del territorio laziale. A rappresentare Ladispoli, l’assessore all’Istruzione e alla Cultura, Margherita Frappa.

“L’incontro – ha commentato l’assessore Frappa – era finalizzato ad incentivare le imprese del settore cinematografico e audiovisivo ad investire e produrre sul nostro territorio per promuovere l’immagine di Ladispoli e far conoscere il patrimonio culturale, ambientale e turistico ai fini dello sviluppo, della crescita e della competitività territoriale. Ladispoli è stata, dagli anni quaranta, terra di grande tradizione cinematografica, che ha vissuto la produzione di decine di film divenuti poi successi internazionali. La politica ha il compito e la responsabilità di sostenere le produzioni e a tal fine ringrazio la Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, che si propone come punto di incontro tra le realtà produttive internazionali e il territorio, per l’invito a partecipare”.

Ad accompagnare l’assessore, la consigliera comunale Daniela Marongiu.

“La proiezione del video del nostro territorio, supportato dalla relazione dell’assessore Frappa, ha suscitato – ha commentato Marongiu – grande ammirazione e interesse da parte delle case di produzione presenti ed esperti del mondo cinematografico, che hanno espresso la volontà di realizzare progetti con la nostra Amministrazione”.

Presente all’incontro Leonardo Imperi, autore e registra teatrale, che ha diretto la produzione del video realizzato da Giacomo Iacolenna.