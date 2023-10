Viaggio della Memoria per gli studenti di Fiumicino, visiteranno Auschwitz-Birkenau con Sami Modiano • Terzo Binario News

È iniziato ieri (domenica 21 ottobre) il “Viaggio della Memoria” nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, organizzato da Roma Capitale e dalla Città Metropolitana, con la collaborazione della Fondazione Museo della Shoah e della Comunità Ebraica di Roma.

Sono oltre 200 le studentesse, gli studenti e i docenti che, con due voli partiti dall’aeroporto di Fiumicino, hanno raggiunto Cracovia (Polonia). Nel primo pomeriggio di ieri hanno visitato la Sinagoga Tempel nel quartiere ebraico Kazimierz. A seguire, il sopralluogo all’ex ghetto ebraico Podgórze voluto e realizzato dal regime nazista nel 1941.

Ad accompagnare le otto scuole superiori capitoline e dell’area metropolitana, Sami Modiano e Tatiana Bucci sopravvissuti ai campi di sterminio.

Oggi, lunedì 23 ottobre, le classi toccheranno con mano la brutalità della soluzione finale nazista, visitando il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau e ascoltando le parole di chi ha vissuto gli orrori della Shoah e dei familiari dei sopravvissuti.

Il Viaggio della Memoria 2023, dopo la sospensione a causa della pandemia, cade inoltre in una data significativa per la Capitale, perché in corrispondenza dell’ottantesimo anniversario del 16 ottobre 1943, quando avvenne il rastrellamento degli ebrei romani e la successiva deportazione.