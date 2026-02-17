Impresa giovanile, a Ladispoli il sogno di Beatrice si chiama “Blossom Store” • Terzo Binario News

In Via Napoli n.71 a Ladispoli c’è “Blossom Store”, dove ogni ragazza, ogni donna che entra esce con il sorriso: il racconto della titolare, Beatrice Barbanera, valido esempio di imprenditoria giovanile

Ci sono storie e sogni che meritano di essere raccontati e di ricevere la giusta promozione. Quelli di Beatrice Barbanera, classe 2003, rientrano proprio tra questi.

Dallo scorso 17 dicembre ha aperto i battenti a Ladispoli, in Via Napoli n.71, “Blossom Store”, negozio di abbigliamento femminile: un piccolo angolo di paradiso dove ogni ragazza, ogni donna, si sente accolta, coccolata, dove entra speranzosa di trovare l’outfit perfetto ed esce non soltanto con le buste piene di ciò che desideravano, ma anche con il sorriso e la certezza di essersi veramente dedicate un momento per sé stesse.

Raccontiamo di Beatrice perché in una società come quella odierna poter incontrare una giovane ragazza, studentessa universitaria, tra l’altro anche con una media voti eccellente, lavoratrice e imprenditrice è cosa assai rara: o meglio, più che rara, forse non gli viene dato sufficientemente risalto sulle cronache nazionali, purtroppo invase da notizie sempre più cupe. Che sia una semplice t-shirt, un pantalone, un completo elegante per un’occasione importante, un outfit per una festa, oppure degli accessori unici e particolari, “Blossom Store” c’è sempre, con Beatrice pronta a consigliare il capo più indicato.

“Sin da giovanissima ho sempre lavorato, senza mai tirarmi indietro: l’ho fatto per una mia indipendenza personale prima di tutto, ma anche perché non volevo gravare ulteriormente sulla mia famiglia, che mi è sempre stata vicina ed ha sempre sostenuto comunque ogni mia attività – ha raccontato Beatrice – seppur in un altro ambito del commercio, con la mia famiglia siamo molto conosciuti per aver gestito per molti anni il ‘Ristorante Country House il Mandorlo’: una realtà che abbiamo profondamente amato e nella quale abbiamo messo anima e cuore. Ma il sogno di aprire un negozio tutto mio, per il quale la presenza soprattutto di mia madre Claudia è stato ed è fondamentale, ce l’ho sempre avuto ed ora eccolo qui realizzato. Sono trascorsi appena due mesi da quando ‘Blossom’ è aperto e l’affetto e l’amore che abbiamo ricevuto ci ha ripagati di ogni sacrificio e anche di quelle paure che si vivono sempre quando si avviano delle nuove attività”.

Una storia quella di “Blossom Store” iniziata appena due mesi fa e che già si sta distinguendo per fantasia imprenditoriale, idee, innovazione ma soprattutto tanta voglia di offrire un vero servizio, un vero punto di riferimento alla clientela in rosa della città di Ladispoli.

A Beatrice, non possiamo che augurare un buon lavoro e che si realizzino tutti i suoi sogni!