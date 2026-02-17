Tarquinia in lutto per Gabriele, i genitori donano gli organi • Terzo Binario News

Gabriele Costantino è morto a 13 anni per una meningite fulminante, presso il policlinico Gemelli.

A darne notizia il Tarquinia Calcio, società per la quale giocava nell’Under 15, tramite social.

La cittadina è rimasta profondamente colpita dalla sua scomparsa, con queste ore sono numerosissimi i messaggi di vicinanza e affetto che stanno circolando sui social network e nelle chat private, segno della stima e dell’amore che circondavano Gabriele e la sua famiglia. Frequentava la terza media all’istituto Dasti di Tarquinia.

“Solo chi vive una tragedia simile può comprendere un dolore così grande. Vi siamo accanto”, si legge in uno dei tanti messaggi condivisi.

La notizia ha scosso profondamente compagni di squadra, allenatori, dirigenti e tante famiglie. Era ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una meningite fulminante di natura non virale che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

I genitori, Giada e Alessandro, colpiti dalla perdita del loro unico figlio, hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento per la vicinanza ricevuta: “Grazie a tutti per l’affetto dimostrato in questo momento di immenso dolore”. Con un gesto di grande generosità, hanno scelto di donare gli organi del figlio.

Anche l’Asd Tarquinia Calcio ha diffuso un messaggio ufficiale di cordoglio, manifestando profonda tristezza per la prematura scomparsa del giovane atleta e stringendosi attorno alla famiglia.