Da Lolita Lobosco ai gialli di Chicca Lopez, da Mondadori Gabriella Genisi presenta “La specchia del diavolo” • Terzo Binario News

Appuntamento letterario di spessore a Cerveteri sabato 21 febbraio alle ore 17:30: modera l’incontro Roberto Frazzetta

Ospite di livello nazionale alla Mondadori Bookstore Cerveteri: sabato 21 febbraio alle ore 17:30 Gabriella Genisi, ideatrice del personaggio di “Lolita Lobosco”, divenuta poi una serie di grande successo Rai, presenterà il libro giallo “La specchia del diavolo”, edito da Rizzoli. Ad affiancarla, un volto conosciuto nel panorama letterario: Roberto Frazzetta.

“Siamo onorati che un’autrice dello spessore di Gabriella Genisi abbia scelto di inserire la nostra libreria tra le tappe del tour di presentazione del suo romanzo – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – sarà un pomeriggio letterario con un giallo appassionante, presentato tra l’altro da un amico di Mondadori spesso protagonista di tanti bei momenti insieme come Roberto Frazzetta, che ringraziamo per la disponibilità. ‘La specchia del diavolo’ è il proseguo delle indagini di Chicca Lopez, una carabiniera salentina di 30anni che non si arrende mai al ruolo di comprimaria. Caparbia e determinata, anche in questa situazione sarà capace a districarsi in un contesto tradizionalmente maschile, affrontando anche casi complessi e misteriosi. Un appuntamento dunque per tutti gli appassionati del genere ‘noir’ davvero da non perdere”.

Gabriella Genisi, una delle autrici più amate del mondo del “noir” italiano, è autrice della serie del commissario Lolita Lobosco da cui è stata tratta la fiction di successo “Le indagini di Lolita Lobosco”, in onda su Rai1. Per Nero Rizzoli ha pubblicato “Pizzica amara” (2019), “La regola di Santa Croce” (2021), il racconto “Le guardiane del faro” nell’antologia “Le invisibili” (2022) e “L’angelo di Castelforte” (2023), disponibili in Bur.