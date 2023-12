Il Basket Ladispoli “Ortopedia Vitaliti” vince ancora: terzo successo consecutivo • Terzo Binario News

Il Basket Ladispoli “Ortopedia Vitaliti” vince ancora: terzo successo consecutivo

I Ragazzi del BkL 1998 Ortopedia Vitaliti , ottengono la terza vittoria consecutiva in Divisione Regionale 1, portandosi a 5 Punti, in una gara Combattuta con la Forte Stella Azzurra Viterbo.

Il BkL Ladispoli dopo un primo tempo Dove il Gioco in attacco della Formazione Viterbese metteva in difficoltà, dal Secondo in poi mettono la Sesta marcia e accelerano fino a portare a casa una Vittoria meritata.

A Far Da cornice a questa Partita, la Bellissima risposta dei Tifosi del BkL all’iniziativa Sociale lanciata da una Settimana dalla Società il Teddy Toss , un lancio copioso di Peluche farà felici molti bambini meno fortunati, con la piena soddisfazione della Società che ha fatto da Apripista alle Altre società del territorio, unite tutte per il Sociale, lo sport Unisce Ufficio Stampa BkL 1998 Ortopedia Vitaliti ASD Basket Città di Ladispoli