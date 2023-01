Il Santa Marinella liquida la Sorianese ed è terzo da solo in Promozione • Terzo Binario News

In un colpo solo, il Santa Marinella batte 2-0 la Sorianese e si prende il terzo posto solitario in classifica.

È stata una domenica felice per i rossoblù, che con 26 punti nel girone A di Promozione sono a quattro lunghezze dalla capolista Aranova e a -3 dall’Ottavia secondo. Scavalcate Tolfa e Romulea che hanno 25 punti.

Questa la foto della classifica, poi c’è la sfida dell’Ivano Fronti, che ha visto prevalere i tirrenici sull’undici cimino senza l’apporto del capocannoniere del raggruppamento Giordano Belardinelli.

Mister Nicola Salipante ha optato per il tridente leggero, con Tabarini e capitan Melara esterni con Cedeno riferimento centrale ma libero di svariare. Nel primo tempo, bravo Portoghesi in qualche occasione, poi nella ripresa il Santa Marinella legittima il successo. Con due incursioni a destra, Melara colpisce due volte la traversa (una su deviazione provvidenziale del numero uno Pallotta) e poi chiusura efficace su Tabarini. La prima rete arriva al 44’ con De Santis che spara dal limite al termine di un batti e ribatti in area. Raddoppio di Tabarini al 47’ con un contropiede bruciante a sinistra, rientro e tiro di destro.

«Partita difficile contro una squadra ben organizzata e ben allenata – dice Salipante – dove nella ripresa abbiamo preso in mano le redini della gara andando vicini al vantaggio. Vittoria importante che ci permette di preparare in serenità la difficile sfida di domenica prossima in casa della capolista Aranova.

Ci tengo a dedicare con tutto il cuore e l’affetto possibile il successo a due persone: parlo di Enzo Mei, noto sportivo ed ex calciatore e allenatore del Santa Marinella recentemente scomparso e al mio carissimo amico, con il quale collaboro professionalmente, Claudio Cozzi che sta superando un momento particolare».