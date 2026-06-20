Il ricordo di Alessandro Cangani è un concerto della banda Ponchielli di Civitavecchia • Terzo Binario News

Sabato 27 giugno 2026, alle ore 19:00 presso la Sala Giovanni Paolo II ( Cattedrale) sita in Via Alberto Guglielmotti n.12 si terrà il concerto in ricordo di Alessandro Cangani. La decisione è stata presa insieme al Parroco dei Salesiani Don Alessio e al Parroco della Cattedrale Don Cono.

Il “Concerto in ricordo del Maestro Alessandro Cangani” si tiene a due anni dalla sua scomparsa, della Banda Musicale Amilcare Ponchielli, con la collaborazione della Comunità Salesiana di Civitavecchia.

Il programma del concerto è il seguente:Domenica 21 giugno 2026 alle ore 19:00 presso il cortile dell’Oratorio Salesiano di Civitavecchia si terrà il “Concerto in ricordo del Maestro Alessandro Cangani”, a due anni dalla sua scomparsa, della Banda Musicale Amilcare Ponchielli, con la collaborazione della Comunità Salesiana di Civitavecchia. Il programma del concerto è il seguente:

•Concerto da Rondò Veneziano

•Moment for Morricone

•Free World Fantasy

•Bizet March

•Tuttinsieme

•Amparito Roca

•Ballo Excelsior galoppo atti I° quadro II°

•We are the Champions

•Alte Kameraden

•Raiders March da Indiana Jones

•La vita è bella

Sarà un appuntamento importante e significativo, per ricordare, tramite la musica, l’amico, il maestro e il compagno di innumerevoli concerti, punto di riferimento per i giovani della banda a cui voleva molto bene e a cui ha dato tanto sempre ed infatti la frase che Alessandro aveva fatto sua era “con i giovani e per i giovani”. Ma Alessandro era un punto di riferimento anche per tutti i giovani e non dell’l’oratorio salesiano di Civitavecchia che ha iniziato a frequentare sin da bambino e dove ha lasciato un ricordo e segno profondo, tramite la sua bontà e la sua ironia.E quindi siamo certi caro Alessandro che suoneremo per te e con te in un luogo che tu consideravi casa. Vi aspettiamo numerosi e vi ricordiamo che l’ingresso è libero.