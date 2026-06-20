Associazione Icaro, Gabriele Taricone nuovo presidente • Terzo Binario News

Si è tenuta venerdì 19 giugno l’Assemblea dell’Associazione giovanile “Icaro”, fondata nel 2018 e composta da giovani provenienti da tutto il comprensorio di Civitavecchia, guidata nell’ultimo biennio da Lorenzo De Carli.

L’Associazione in questi anni ha portato avanti progetti di promozione culturale e di impegno sociale, ha organizzato varie iniziative di solidarietà, in sinergia con realtà del Terzo settore presenti sul territorio.

Nella riunione del 19 giugno, alla presenza anche di Alessandro Battilocchio, Deputato del territorio, e’ stato eletto come Presidente Gabriele Taricone e come sua Vice Vanessa Lupi.

“Ringrazio Lorenzo per il lavoro di questi anni che ha portato ad una crescita della nostra Associazione. Assieme a Vanessa e a tutta la squadra proseguiremo il percorso nel segno della continuità, coinvolgendo anche tanti giovani che sono avvicinati negli ultimi mesi. A settembre partiremo con le iniziative autunnali, anche quest’anno dedicate alle case-famiglia locali. Un ringraziamento particolare ad Alessandro Battilocchio, sempre al nostro fianco “ ha commentato il neo-Presidente, Gabriele Taricone.