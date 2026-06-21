Auto in fiamme a Benci e Gatti, notte di lavoro per i pompieri di Civitavecchia • Terzo Binario News

Incendio auto questa notte in via Benci e Gatti a Civitavecchia.
Alle 3 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per l’incendio di una vettura parcheggiata nella zona centrale.
Raggiunto rapidamente il luogo dell’accaduto, gli uomini della Bonifazi si sono subito adoperati a mettere in atto le operazioni di spegnimento.
La vettura in questione era avvolta dalle fiamme. Le cause sono attualmente in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.
La rapidità di esecuzione da parte dei Vvf della 17A ha evitato che le fiamme si propagassero alle vetture vicine ed alle attività commerciali adiacenti. Non si è registrato nessun ferito.