Il cagnolone White della Necropoli di Cerveteri non sta bene: l’appello di Gabriella Badini - Terzo Binario News

Il bellissimo cane bianco “leader” della Necropoli Etrusca in visita nella clinica dove è già stato operato

White, il meraviglioso cane bianco “leader” incontrastato nel recinto esterno la Necropoli Etrusca della Banditaccia a Cerveteri sta ancora male e i volontari animalisti della città si mobilitano per lui.

A lanciare, preoccupata, l’allarme è Gabriella Badini, storica attivista del mondo animale che in un post social diventato pressoché virale aggiorna la cittadinanza e gli amici sulle condizioni di salute di questo meraviglioso cane, un simbolo oramai per Cerveteri.

“Purtroppo il nostro Biancone non sta bene – scrive Gabriella – le gengive sono tornate bianche. Ieri abbiamo provato a portarlo in clinica ma non si è fatto prendere. Abbiamo quindi deciso di fare una visita a domicilio dalla clinica dove è stato già operato. Questo è il preventivo di spesa: €170,00 comprensivo di visita emocromo e esame biochimicho completo. Chi ci volesse aiutare può contattarci o passare direttamente in tabaccheria a piazza San Pietro Cerveteri. Dite una preghierina per il nostro amato capoccione”.

Già alcuni mesi fa White aveva avuto dei problemi di salute, fortunatamente superati non con poche difficoltà sempre grazie all’impegno di Gabriella e di tanti altri volontari.