La Dimensione Danza 2000 di Cerveteri in finale a Tu Si Que Vales - Terzo Binario News

Grande soddisfazione per le danzatrici maggiorenni dei corsi Elegant Tribe e Etruria Dance Company , le quali inserite nel gruppo preparato dal ballerino e coreografo francese Sadek, con la coreografia “GEOMETRIE VARIABLE” ,conquistano la finale che si svolgerà sabato 27 novembre.

Opposte , in una sfida diretta , al gruppo di eccezionali acrobati POSITIVE IMPACT MOVEMENT, conquistano il consenso dei giudici.

Significative le parole di Gerry Scotti: “la vostra coreografia e’ un’opera d’arte, una scultura. Solo la natura riesce a dare uno spettacolo del genere, come i pesciolini nell’azzurro del mare, gli uccelli nella profondità del cielo.

E da come sorridi io credo che tu ti sia ispirato esattamente a queste cose per farci vedere con il tuo straordinario corpo di ballo quella cosa meravigliosa che avete rappresentato.

“Il gruppo come ormai ben noto è nato da una collaborazione durante la manifestazione “Etruria in danza “ ideata e organizzata dalla Direttrice artistica della ASD DIMENSIONE DANZA 2000, Alessandra Ceripa, che ha unito ballerine di Ladispoli e Roma alle danzatrici della scuola etrusca , rappresentanti decisamente la maggioranza. Sadek e il suo corpo di ballo si apprestano a preparare in questa settimana la finale che li vedra’ opposti ad altre nove talentuose esibizioni di Stuntman, acrobati, salto con la corda, pattinatori acrobatici su rotelle, motociclista acrobatico, illusionista. La danza è rappresentata solo dalla coreografia di Sadek e questo rende ancora più orgoglioso il corpo di ballo . “L’esperienza è partita come tutte quelle affrontate in questi 22 anni di attività “ commenta Alessandra Ceripa “ Anche di fronte a personaggi famosi l’obbiettivo rimane la formazione, la crescita, il divertimento. Nonostante sia una evoluzione, considerando il palcoscenico, i personaggi, il talentuoso Sadek che avrà sicuramente una luminosa carriera, difficile che Maria De Filippi sbagli, hanno mantenuto un atteggiamento di grande serietà . Ho visto le mie ragazze intimidite anche di fronte ai complimenti ricevuti dalla mamme, insegnanti e bambine . Come tutte le mamme , pur non essendo una mamma fomentata , vedere gli occhi e il sorriso di mia figlia dietro lo schermo è stata una grande emozione. Chiediamo a tutti di sostenere il sogno di Sadek e di questo meraviglioso corpo di ballo