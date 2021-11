Ladra di casa, Esmeralda: “sono malata di ansia” - Terzo Binario News

L’ufficiale giudiziario bussa alla colombiana, ma lei non abbandona la casa di Angelina e Alvaro

Il giorno della verità è arrivato. Ieri, su Rete 4, il programma di Mario Giordano “Fuori dal Coro” è tornato ad occuparsi del caso di Esmeralda, la Donna colombiana residente a Cerveteri da tempo al centro dell’attenzione mediatica per la triste vicenda di cronaca che la vede occupare abusivamente, senza pagare l’affitto e con il contratto intestato al suo ex compagno scaduto da oltre un anno, l’immobile di Angelina e Alvaro, due anziani coniugi.

Alcuni giorni fa, la notizia dell’arrivo dell’Ufficiale Giudiziario. Ufficiale che è puntualmente arrivato, bussando alla porta di Esmeralda, per procedere tramite vie bonarie all’abbandono dell’immobile da parte della Donna per restituirlo ai legittimi proprietari.

Proprietari, Angelina e Alvaro, due anziani signori, che per l’occasione sono venuti a Cerveteri, ma sono rimasti estremamente delusi.

A partire dall’impossibilità per loro di accedere insieme all’Ufficiale Giudiziario, che ha chiesto loro di non avvicinarsi. Nulla di fatto per il primo accesso, con la colombiana rimasta in casa senza rispondere all’invito ad uscire.

In lacrime Alvaro e Angelina, che rammaricati hanno confidato alla giornalista del programma di Rete4 che la Donna alla loro domanda sul perché non voglia abbandonare l’immobile abbia risposto di “essere malata di ansia”.

Le telecamere di Mario Giordano e Fuori dal Coro torneranno sicuramente sulla vicenda. Una vicenda triste, che sta interessando e scaldando gli animi nel territorio.