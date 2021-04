L’Amministrazione comunale rende noto che in occasione della Festa nazionale della Liberazione domenica 25 aprile, alle ore 9:30 presso il Monumento ai Caduti, il sindaco Alessandro Grando deporrà una corona di fiori come omaggio alla memoria di tutti coloro che diedero la vita per difendere la libertà e la democrazia in Italia.

Pubblicato sabato, 24 Aprile 2021