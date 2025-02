Il 10eLotto regala 5mila euro a Tarquinia • Terzo Binario News

Lazio protagonista con il 10eLotto. Nel weekend, come riporta Agipronews, centrato un premio complessivo dal valore di 117.500 euro.

Colpo da 100mila euro con un 9 Doppio Oro, nell’estrazione di sabato 8 febbraio, a Roma.

Un 6 Doppio Oro vale 7.500 euro per un giocatore di Cisterna di Latina, in provincia di Latina, vinti 5mila euro rispettivamente a Tarquinia, in provincia di Viterbo, e a Vallecorsa, in provincia di Frosinone, con un 8 Doppio Oro e un 7 Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 446,9 milioni di euro da inizio anno.