Dalle ore 12:45, due squadre VVF, un’autoscala e un’autobotte, sono impegnate per incendio di un appartamento al terzo e ultimo piano di una palazzina in Via Flaminia,1179.

Una persona anziana di 94 anni è deceduta all’interno dell’unità abitativa da dove presumibilmente è partito il rogo.

Funzionario VVF, Polizia di Stato e 118 sul posto per quanto di loro competenza.