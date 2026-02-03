I vecchietti Gengis Can e Apache e i cuccioli Timmy e Tommy, tutti hanno urgente bisogno di trovare case e amore • Terzo Binario News

GENGIS CAN è uno dei “vecchietti” che abbiamo tirato fuori dal canile durante la missione dell’ultimo Natale. È entrato tra quelle sbarre a soli due mesi Gengis, e lì ha vissuto per 12 anni senza mai conoscere il calore di una casa. Mai un abbraccio, mai una carezza, mai un prato su cui correre.

Quando siamo andati a trovarlo la prima volta, lo abbiamo trovato tremante, in un angolo di una gabbia di cemento, con gli occhi pieni di paura. Ma giorno dopo giorno, sta cominciando a fidarsi di noi, si sta rivelando un cagnolino meraviglioso, di una tenerezza infinita, che non desidera altro che essere amato per la prima volta nella sua vita. E’ un cane di taglia media, sterilizzato, con un carattere riservato ma socievole, è compatibile con i suoi simili di entrambi i sessi e con i bambini. Gengis sta scoprendo ora la vita. Il suo percorso di rinascita è solo all’inizio. Ora cerchiamo per lui una famiglia che lo accolga e gli regali finalmente quel calore e quella serenità che merita. Gengis Can sogna di poter trascorrere i suoi ultimi anni su un divano caldo, circondato da amore e attenzioni. Non ha mai avuto nulla, ma ha ancora tanto amore da offrire.

Gengis Can è a Roma e si affida chippato e vaccinato al centro nord solo a persone affidabili, con pre e post affido, regolare adozione e disponibilità a rimanere in contatto con noi nel tempo.

APACHE è un piccolo guerriero. In canile da quando aveva pochi mesi, ha appena compiuto 9 anni in quel box dal quale non è mai più uscito. E solo un guerriero può resistere rinchiuso e privato di ogni tipo di amore ed attenzioni per tutta la vita. Sicuramente è per questo che non si è lasciato avvicinare più di tanto (infatti lo avevamo scambiato per una femminuccia), ci guardava con occhi pieni di timore e noi abbiamo preferito non spaventarlo ulteriormente. Apache è una taglia media, sui 16-18 kg, castrato, ha il pelo annodato ed un occhietto ammalato che necessita URGENTEMENTE di cure, ma noi purtroppo non possiamo fare nulla. E’ perciò che chiediamo un’ADOZIONE D’AMORE. Apache deve uscire dal canile, essere curato nel corpo e nell’anima e chi, se non una bella famiglia potrà salvarlo? Il piccolo non è aggressivo, solo molto schivo e diffidente, quindi vi preghiamo con il cuore in mano di dare una possibilità a questa anima sfortunata e con un pò di tempo e pazienza, cure ed amore riusciremo a dargli qualche anno di serenità!



TIMMY TOMMY

bellissimi dolcissimi fratellini cuccioli nati 30.10.2025 di futura taglia media.

Accalappiati a Segrate il 19.1.2026

Cercano famiglie con cui vivere amati per sempre.Venite a conoscerli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

