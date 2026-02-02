Libri, la Fidapa e il Consorzio del Polo Universitario presentano "Scienziate visionarie" • Terzo Binario News

Se ne parla la mattina del 5 febbraio al teatro della Fondazione Cariciv in piazza Verdi

La sezione FIDAPA – BPW – ITALY di Civitavecchia, presieduta da Paola Rita Stella, curerà la presentazione del libro “Scienziate visionarie. 10 storie di impegno per l’ambiente e la salute” di Cristina Mangia e Sabrina Presto, ricercatrici del CNR.

Durante l’incontro, organizzato in collaborazione col Consorzio del Polo Universitario di Civitavecchia presieduto da Gabriella Sarracco, saranno illustrate le figure di 10 donne impegnate nella ricerca sui temi critici dell’ambiente e della salute. Il libro invita a una riflessione più ampia sull’impatto che la scienza può avere sulla società e sull’ambiente.

Dialogherà con Sabrina Presto la professoressa Maria Zeno.

Saranno presenti all’evento due classi delle superiori: una classe dell’IIS “Stendhal-Calamatta”, vista l’attinenza con le discipline scientifiche che si insegnano e approfondiscono nell’indirizzo TECNICO CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE , opzione Biotecnologico, orientato all’approfondimento delle discipline STEM, e una classe del Liceo Scientifico – Opzione Matematico – opzione Stem.

L’evento si svolgerà il 5 febbraio 2026 alle ore 9,30 presso il teatro della Fondazione Cariciv di Piazza Verdi. La cittadinanza è invitata a partecipare.