Il cane Jack e la micia Chery cercano casa • Terzo Binario News

Il cane Jack e la micia Chery cercano casa

Feb 3, 2026 | Animali, Associazionismo, Sociale

JACK   bellissimo tipo caccia di taglia media nato 1.2.2020 é buono e socievole con tutti.  

JACK E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a conoscerlo, previo appuntamento,  presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del  Cane Milano Via  Martiri di Cefalonia   18  –  SEGRATE  (Mi) tel.  02  21 37 864   cell 334 8585297  
rifugio@legadelcanemi.it      www.legadelcanemi.it

siamo in FB   e    X  @LNDC_MI   INSTAGRAM

CHERY CERCA CASA femmina, 1 anno Vaccinata, sterilizzata e chippata. Fiv+, quindi adozione consapevole. Non presenta sintomi. Può convivere tranquillamente con altri gatti.

La fiv+ si trasmette attraverso morsi profondi. Dolce e affettuosa.

Adottabile in tutto il centro e nord Italia tramite staffetta autorizzata 