I selfie con gli stupefacenti, i messaggi in chat: nei guai giovane pusher • Terzo Binario News

Arrestato un 22enne

Il cellulare le scquilla, le immagini con gli stupefacenti, le richieste di droga in chat. In via Empolitana gli uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Roma, durante uno specifico servizio volto alla repressione ed al contrasto dei reati in merito agli stupefacenti, hanno fermato, dopo aver assistito a uno scambio, un ragazzo di 22 anni, trovandolo in possesso di due cilindri di oltre un etto di hashish, altre dosi di marijuana ed una somma di 200 Euro.

La successiva perquisizione domiciliare da parte dei poliziotti ha permesso di rinvenire materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione ed un coltellino con la lama intrisa di sostanza stupefacente. Inoltre, durante le fasi dell’attività svolte dagli investigatori, dal momento che il cellulare in uso al fermato squillava insistentemente, sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno permesso di osservare numerose immagini ritraenti l’indagato con ingenti quantitativi di vario stupefacente e notevoli somme di denaro, oltre ad esplicite richieste di droga tramite una nota applicazione di messaggistica.

Al termine delle indagini il 22enne è stato tratto in arresto perché gravemente indiziato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.