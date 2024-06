Smontano parti meccaniche dallo scooter rubato • Terzo Binario News

L’episodio nelle vicinanze della stazione ferroviaria Monte Mario; nei guai due rom di 18 e 20 anni, arrestati dai carabinieri

Sono stati sorpresi mentre smontavano parti e componenti meccaniche da uno scooter in via Cesare Castiglioni, vicino alla stazione ferroviaria Monte Mario. Nella notte l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma:. alla vista dei militari, i due – un 18enne e un 20enne rom – hanno tentato la fuga a piedi ma sono stati raggiunti e bloccati.

Il motoveicolo è risultato denunciato rubato qualche ora prima: è stato recuperato e riconsegnato alla proprietaria. I giovani sono stati arrestati e portati in caserma.