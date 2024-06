Messaggi stupefacenti: pubblicizzano l'attività di spaccio e fissano appuntamenti con i clienti • Terzo Binario News

Gli incontri in un’abitazione di Guidonia; alla fine, trovati più di tre chili e mezzo di marijuana, 800 grammi di hashish, più di 2600 euro in contanti

Un sistema, a loro modo, rodato. Un 21enne e un 44enne, arrestati dagli agenti del commissariato Colombo, pubblicizzavano su un noto canale di messaggistica l’attività di spaccio, fissando gli appuntamenti con i clienti in un’abitazione di via Pietro Vannucci, a Guidonia.

Dopo aver osservato alcune cessioni di sostanza stupefacente, gli investigatori hanno visto un uomo che, dopo essere uscito dall’abitazione si è messo alla guida della sua auto, per poi avvicinarsi a un altro veicolo e iniziare a confabulare con l’altro conducente. I due, alla vista dei poliziotti, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e trovati in possesso complessivamente di oltre un chilo di marijuana, 200 grammi di hashish e 2470 euro in contanti. Gli agenti hanno poi esteso la perquisizione all’appartamento, in via Vannucci, dove hanno rinvenuto altri 2 chili e mezzo di marijuana, 600 grammi di hashish, 200 euro e diverso materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Ancora, gli investigatori hanno effettuato controlli presso le rispettive abitazioni dei due dove hanno rinvenuto complessivamente 123 grammi di hashish e 10 di marijuana. Per tali motivi, i due, italiani di 44 e 21 anni, sono stati tratti in arresto gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed associati presso la casa circondariale di Regina Coeli.