I globi aerostatici dedicati all'amore prendono il volo dalla piazza Vecchia di Tolfa - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Grande attesa e curiosità sabato pomeriggio in piazza vecchia a Tolfa per il lancio dei globi aerostatici, previsto per San Valentino e rinviato causa maltempo.

C’è voluto un po’ affinché i due artisti Valentina Morreale e Marco Bocci, creatori dei palloni ispirati all’amore, e i loro aiutanti riuscissero a far sì che le fiamme accese saturassero d’aria calda gli involucri così da farli decollare.

Il primo, con la scritta San Valentino, ha preso il volo abbastanza velocemente sparendo poi dietro i palazzi. Il secondo, quello forma di cuore, purtroppo si era danneggiato e invece che farlo volare le fiamme lo hanno bruciato in pochi minuti. L’ultimo il terzo, è decollato senza problemi, tra gli applausi dei molti presenti, soprattutto bambini. I bambini che poi, alla fine, dopo che si sono levati in aria gli ultimi globi più piccoli, hanno lasciato andare i palloncini che avevano in mano.

La manifestazione, nelle intenzioni degli artisti, ha voluto portare della leggerezza in un momento così pesante per il mondo intero. Oltre che mostrare l’impegno messo nel confezionare i globi, un lavoro che unisce geometria alla fantasia e precisione alla manualità.

Marco Bocci e Valentina Morreale

A fare da colonna sonora alla manifestazione – presentata da Marika Compagnucci -, musiche “romantiche”, grazie al service di Egidio Virgili, mentre come intermezzo ci sono state delle poesie di Prevert e Alda Merini lette dall’artista Simona Sarti, un passo dal libro “Una salita per amore” interpretato dalla stessa autrice Stefania P. Nosnam e infine una filastrocca di San Valentino di Giuseppe Bordi, recitata dalla giovane Alessandra De Vellis.

In rappresentanza del Comune, che ha patrocinato l’iniziativa, c’è stata per prima la sindaca Stefania Bentivoglio e poi l’assessora Tomasa Pala. Entrambe già avevano avuto modo di auspicare che l’appuntamento si possa ripetere, più strutturato, coinvolgendo altre realtà culturali e commerciali, diventando una consuetudine del periodo di Carnevale.

Una novità che però ha radici lontane per il paese collinare, come sottolinea il consigliere comunale Flavio Morreale: “La tradizione dei globi aerostatici a Tolfa – dice, ricordando che si fanno volare per le feste di Sant’’Egidio e Sant’Antonio – affonda le sue radici all’epoca dell’occupazione francese dei nostri territori. Oggi sono orgoglioso di vedere giovani artisti tolfetani ispirarsi alle tradizioni per regalare emozionanti momenti di condivisione al loro paese. Onorano la tradizione rievocandola attraverso nuovi utilizzi e forme d’arte”.