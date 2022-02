Rifiuti e Fondi Pnrr, l'Associazione Italiana Compostaggio offre consulenti ai Comuni - Terzo Binario News

L’Associazione Italiana Compostaggio mette a disposizione i propri consulenti per i Comuni che intendono partecipare agli avvisi del MITE sui finanziamenti a fondo perduto del PNRR.

Il 15 ottobre scorso il MITE ha pubblicato le modalità di utilizzo di fondi messi a disposizione dal PNRR nell’ambito della Missione 2, “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e

ammodernamento di impianti esistenti”.

La Linea d’Intervento B dell’avviso chiamato: “Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata” consente la presentazione di progetti per la diffusione del compostaggio di piccola

scala (autocompostaggio, compostaggio di comunità e locale) che trova particolare vocazione nelle aree montane e collinari, ovvero a bassa densità demografica, ma anche per particolari ambienti confinati (installazione compostiere di comunità per il compostaggio della frazione organica a servizio di strutture

ed enti pubblici, grandi complessi residenziali, grandi utenze pubbliche, plessi scolastici di grandi dimensioni, parchi pubblici o privati; realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica mediante miscelazione di forsu e rifiuto verde tramite compostaggio aerobico e maturazione compost).

I soggetti destinatari del finanziamento, come indicato ex art. 4, i soggetti destinatari del finanziamento sono, ove costituiti, le EGATO, ovvero gli Enti Gestori degli Ambiti Territoriali Ottimali, e, in loro assenza, i Comuni stessi.

La scadenza del bando, prevista il 14 febbraio scorso, è stata prorogata di ulteriori 30 giorni. La nostra Associazione si rende disponibile per un valido e competente supporto ai comuni soci per la partecipazione e per lo scambio di esperienze tra i soci e i professionisti interessati.

Invitiamo dunque i Comuni interessati, a partecipare al webinar di mercoledì 23 febbraio dove potranno avere tutte le informazioni su come inoltrare le proposte e richiedere il supporto dell’Associazione.

L’evento presenterà il tema e alcune esperienze pratiche che sui vari territori. Per adesione/registrazione o per presentare la vostra esperienza: eventi@associazioneitalianacompostaggio.it

Ai fini organizzativi e a causa del numero di connessioni limitato, agli utenti regolarmente registrati verrà inviato il link dell’evento il giorno precedente.

Spiega ancora il Presidente Dott Fabio Musmeci