Libri, nella Pinacoteca di Tolfa la storia delle Portatrici Carniche raccontata dalla Nosnam - Terzo Binario News

Molto interessante sabato pomeriggio alla Pinacoteca comunale di Tolfa la presentazione del libro “Una salita per amore” Donne al fronte, scritto dalla friulana Stefania P. Nosnam, edizioni Ensemble.

Dopo il saluto della sindaca Stefania Bentivoglio, l’assessora alla cultura Tomasa Pala e la giornalista Cristiana Vallarino hanno posto le domande all’autrice per capire come le sia nato il desiderio di raccontare la storia delle Portatrici Carniche, ovvero un nutrito gruppo di donne, alcune giovanissime, che per 22 mesi ogni giorno s’inerpicarono sulle montagne, in zoccoli e pesanti gerle sulle spalle, per portare viveri, medicine, lettere e perfino armi ai soldati in trincea durante la Prima guerra Mondiale. E nella stessa giornata spesso dovevano riportare giù soldati feriti o addirittura morti.

Un gruppo di donne che ha visto riconosciuto il loro valore solo nel 1997, quando il presidente della Repubblica Scalfaro conferì alle ultime superstiti la Croce di Cavaliere di Vittorio Veneto.

Il coraggio e la stamina di queste donne sono sempre rimasti nascosti fra le pieghe della storia d’Italia, perché, come ha sottolineato la scrittrice, a raccontarla sono sempre stati degli uomini.

L’autrice firma copie del suo libro

La Nosnam ha raccontato di aver avuto l’idea dalla campionessa di sci Manuela Di centa, la cui nonna fu una Portatrice. La sciatrice, infatti, ha firmato la prefazione del libro che intreccia una storia d’amore – inventata – alle vicende e alle vite delle Portatrici, narrate con realismo e dovizia di particolari, grazie all’accurata ricerca fatta dall’autrice. Che, però, non ha avuto molti testi su cui documentarsi, quanto piuttosto ascoltare quello che molte nonne avevano raccontato ai loro nipoti o bisnipoti. Vincendo quella ritrosia e riservatezza tipica sia del carattere dei friulani che di quanti si trovano a vivere momenti troppo dolorosi per poterne parlare liberamente. Se non dopo molti, molti anni.

Il piccolo gruppo di presenti ha ascoltato con interesse le parole della Nosnam, non mancando di porle domande e poi acquistando copie del libro, facendoselo autografare.