Pesce “mangia-plastica” a Campo di Mare, il Sindaco: “Fu posizionato su area non demaniale” • Terzo Binario News

Il Primo cittadino fa chiarezza e smentisce le inesattezze circolate sul web in questi giorni

In questi giorni sui social network si stanno susseguendo informazioni fuorvianti e prive di fondamento relativamente al “Pesce mangia-plastica” che dal 2019 è stato più volte posizionato sull’arenile di Campo di Mare, un simbolo della lotta all’abbandono della plastica sulle spiagge, realizzato grazie ad un finanziamento regionale. La Regione Lazio infatti, con D.G.R. n. 197 del 09/04/2019 concernente “Plastic Free Beach 2019 – “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale” ha destinato, nell’ambito della disponibilità del “Fondo Straordinario” per l’anno 2019 la somma di € 1.000.000,00 per la realizzazione della citata iniziativa assegnando ai comuni del litorale laziale un contributo straordinario, per la realizzazione di azioni ed interventi finalizzati al minor utilizzo ed al recupero delle materie plastiche sulle spiagge libere di loro competenza. Successivamente con D.D. G04890 del 18/04/2019 sono state individuate una serie di azioni ed interventi da porre in essere sulle spiagge di Cerveteri tramite l’acquisto di arredi e attrezzature volte alla diminuzione dell’uso della plastica sulle spiagge, tra queste ben 11 mini isole ecologiche posizionate sulle spiagge libere a uso dei bagnati per una corretta raccolta differenziata. Nell’ambito della suddetta iniziativa, ed in linea con le disposizioni regionali, il Comune di Cerveteri ha individuato, nell’opera di un fabbro di Amatrice, che come ricorderete era stata colpita duramente dai due terremoti del 2016 e 2017, rappresentante un grosso pesce mangia-plastica, una valida iniziativa volta a promuovere la sensibilizzazione dei cittadini verso l’abbandono indiscriminato di rifiuti (specialmente plastica) nelle spiagge e nei mari. E’ stata pertanto affidata, con DD n° 1261 del 31/07/2019, la realizzazione di quest’opera artistico-artigianale realizzata in rete metallica e lamiera zincata, sulla base di una progettazione personalizzata – artistica.La struttura è stata dunque consegnata dall’artista e posizionata sulla spiaggia di Campo di Mare in data 12 agosto del 2019, il luogo del posizionamento si trovava fuori dall’area demaniale e non necessitava di opere supplementari per la sua installazione.Il finanziamento ha interessato tutti i Comuni del Litorale Laziale, tanto che strutture analoghe sono presenti in molte altre realtà costiere. Il nostro Pesce mangia plastica è stato talmente tanto apprezzato che è finito anche fuori dai confini etruschi, a tal punto che nel 2020 fu richiesto dalla Federazione Italiana Rugby per esporlo al 6 Nazioni al Foro Italico di Roma in una delle più importanti competizioni a livello mondiale dedicate alla palla ovale.Inoltre fu portato all’interno delle scuole del territorio nell’ambito di un progetto legato al riciclo della plastica e posizionato nel giardino della scuola di via satrico per alcune settimane.La struttura adesso, dopo 5 anni di onorato servizio, necessità sicuramente di un intervento di manutenzione che l’amministrazione ha già predisposto, per riportarlo al suo originario stato, in quell’occasione provvederemo a rimuoverlo per poterlo verniciare e riposizionare in totale accordo con la Capitaneria di Porto con cui da sempre c’è una grande collaborazione e sinergia. Si resta fortemente meravigliati e rattristati nel leggere affermazioni quanto mai lontane dalla verità, aggressive e tese a mettere in cattiva luce l’operato dell’Ente Comunale e Regionale e dei suoi dirigenti che all’epoca seguirono il finanziamento con la massima attenzione e solerzia.