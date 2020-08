Fregene, Montino: "Tutti negativi tamponi eseguiti sul personale stabilimento Levante" - Terzo Binario News

“Ancora una volta l’intervento puntuale e tempestivo dell’assessore Alessio D’Amato e della Asl RM3 sono stati determinanti per contenere questo nuovo episodio di contagio da coronavirus. L’assessore, che da subito ci ha informati della situazione, questa mattina mi ha confermato che tutti i 21 tamponi eseguiti sul personale del Levante di Fregene sono risultati negativi”. Così Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.

“Nonostante, come abbiamo già comunicato ieri, dalla ricostruzione degli eventi dovrebbero rimanere fuori dal rischio contagio gli invitati alla festa di compleanno dell’uomo risultato positivo, data la tempistica, per ulteriore scrupolo la ASL RM3 ha comunque contattato tutte le persone che hanno partecipato all’evento”.

“Questo è stato possibile anche grazie al fatto che l’uomo in questione, che vive tra Roma e Milano, si è dimostrato molto collaborativo e scrupoloso. È, in ogni caso, confermato che non si tratta di un cluster legato allo stabilimento di Fregene, ma di un caso di importazione. Questo ci rasserena rispetto anche ai possibili sviluppi della vicenda”.

“Va sottolineato che l’assessorato e la Asl stanno eseguendo un ottimo lavoro, come sempre è stato dall’inizio della pandemia ad oggi e di questo voglio ringraziarli a nome di tutta la città”.