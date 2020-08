Falsi operatori e truffe: "Fate attenzione, la Asl Roma 1 non chiede donazioni" - Terzo Binario News

“Falsi operatori e truffe: fate attenzione, la ASL Roma 1 non chiede donazioni”. Questo quanto segnalato dall’azienda sanitaria locale, a seguito di quanto segnalato nel Municipio II, in zona Piazza Vescovio.

“Alcuni cittadini, in particolare residenti nel Municipio II, ci hanno segnalato di essere stati contattati da persone che si spacciano per operatori della ASL e chiedono donazioni in favore dei malati dei nostri reparti (nella fattispecie malati oncologici, ndr)”.

“L’Azienda precisa che non sono state autorizzate raccolte fondi, pertanto invitiamo tutti a non dare alcun credito a queste richieste ed eventualmente contattare le forze dell’ordine”.