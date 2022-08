Franz, abbandonato dopo 5 anni in casa: ora cerca chi lo ami davvero • Terzo Binario News

Franz è un setter adottato da cucciolo da un canile del centro sud, viveva in casa , con altri cani , poi un giorno hanno deciso che era un impegno così hanno rinunciato a lui. Doveva finire in un canile del sud così per una serie fortuita di eventi è arrivato al nostro rifugio .



FRANZ ha 5 anni , affettuoso , socievole , con gli umani è un coccolone . Va d accordo con cani femmine e maschi non dominanti.

Soffre la permanenza in canile .avrebbe bisogno di una famiglia .

Sano ,castrato , ideale anche prima esperienza .



Info : associazione Una Luce Fuori Dal LagerTelefono 3339521373 -3381658329 Mail : canilisaronno@gmail.com