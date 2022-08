Emergenza animali a prato Cipolloso: nuova riunione al Comune di Santa Marinella • Terzo Binario News

Si è svolta presso la sede comunale di Santa Marinella un’importante riunione a cui hanno preso parte il Sindaco Pietro Tidei insieme all’Assessora Stefania Nardangeli, la Asl Roma 4, Acea, le Associazioni del Volontariato, le Guardie Ecozoofile e l’Università Agraria di Allumiere per affrontare in maniera organica la situazione drammatica che ruota attorno alla situazione degli animali della zona di Prato Cipolloso.

“La riunione è stata molto positiva – ha spiegato il Primo Cittadino – abbiamo stretto un’importante collaborazione con l’Università Agraria e disegnato con l’Ente un progetto attraverso il quale sarà possibile intervenire immediatamente, riportando benessere ai poveri animali.

Insieme all’Agraria metteremo in atto un tracciato con Acea, stabilendo ruoli e mansioni differenti. Quest’ultima si occuperà di fornire le tubature necessarie per alimentare i fontanili collocati sui terreni che torneranno ad essere regolarmente funzionanti, mentre il Comune di Santa Marinella provvederà alla manodopera specializzata”. A tal proposito il Sindaco Pietro Tidei emetterà un’ordinanza nei confronti di coloro che hanno a disposizione il fieno ma che ora intervengono senza alcuna autorizzazione, al contrario sarà data la possibilità ai volontari di alimentare gli allevamenti con il foraggio presso i terreni appartenenti all’Università Agraria. Il progetto sulla realizzazione della grande oasi sta prendendo sempre più forma.

Grazie al Sindaco Tidei, all’Assessora Nardangeli e all’Associazione di Volontariato sorgerà un centro di accoglienza per la protezione degli animali che in questo modo avranno la possibilità di sopravvivere. “L’oasi – afferma l’assessora Nardangeli – potrà essere la porta d’accesso per i tanti visitatori ed amanti degli animali che vorranno addentrarsi nelle terre selvagge e scoprire le nostre colline. Con questa importante collaborazione potremo mettere insieme le risorse e giungere in tempi brevi alla risoluzione del problema”.