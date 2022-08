Heidi, dolce cagnetta che cerca una casa • Terzo Binario News

HEIDI cagnolina femmina , taglia medio piccola , siamo sui 13 kg scarsi. È di indole buona , timida , non conosceva nulla del mondo e della vita . Per fortuna NON È FOBICA. E molto collaborativa e curiosa e sta facendo progressi vista la serenità e l amore trasmessi da tutti noi volontari.

HEIDY è pronta per vivere in famiglia. Meglio se con un altro cane ,lei ha bisogno del branco e di un suo simile con cui si rapporta benissimo e con cui senza nessun problema vive in serenità. Va al guinzaglio/pettorina , è sana ,sterilizzata ,vaccinata .

Ha circa 3 anni .Non ostante non abbia avuto nulla dalla vita si sta dimostrando aperta a situazioni ed esperienze , è curiosa e collaborativa.

Sterilizzata, non sporca in box.

In adozione, viene affidata in Lombardia come membro della famiglia

telefono: 3381658329 oppure 3339521373

mail : canilisaronno@gmail.com

Mandare sms o whatsapp di presentazione