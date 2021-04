Formula E a Roma: come cambia la viabilità - Terzo Binario News

Il 10 e 11 aprile 2021 (inserita una seconda data) Roma ospita la ABB FIA Formula E World Championship, terza gara della settima stagione del campionato mondiale 2020/2021. Il tracciato del circuito automobilistico è stato disegnato sulle strade dell’Eur. Per le disposizioni governative in merito all’emergenza Covid-19 l’evento sportivo si terrà a porte chiuse.

Formula E a Roma: divieto di transito

Dalle 05,30 del 20 marzo 2021 alle ore 05,30 del 18 aprile 2021 divieto di transito in:

Piazzale dell’Industria,

Viale della Pittura,

Viale della Letteratura.

Dalle ore 05,30 del 22 marzo 2021 alle ore 20,30 del 14 aprile 2021 divieto di transito in:

Piazza John Kennedy, complanare, da Viale dell’Industria a fronte civico 20.

Da venerdì 2 a domenica 11 aprile verrà interdetta l’area di capolinea bus di piazzale dell’Agricoltura. Le vetture delle linee 73, 170, 708, 762, 763, 764, 767, 777, 779 e i collegamenti MO2 e M20 fermeranno in piazzale Sturzo (con salita e discesa dei passeggeri alle vicine fermate di viale Beethoven).

Sempre dal 2 aprile ma fino al 14 aprile cambio di capolinea per la linea 788: i bus fermeranno in via di Val Fiorita all’altezza della stazione metro Magliana. Deviazioni per la 73 (la 73 scuola sarà deviata a partire dal 7 aprile), 170, 708, 762, 779, 788, nMB, nME, MO2 e M20.

Dalle ore 20,30 del 4 aprile alle ore 05:30 del 5 aprile divieto di transito in:

Viale dell’Astronomia, da Piazza Gandhi a Viale Pasteur,

Viale Pasteur, da Viale dell’Astronomia a Quadrato della Concordia,

-Quadrato della Concordia, da Viale Pasteur a Viale della Civiltà del Lavoro,

-Viale della Civiltà del Lavoro, da Quadrato della Concordia a Via della Previdenza Sociale,

Viale della Civiltà del Lavoro, da Piazzale Adenauer a Quadrato della Concordia,

Viale della Civiltà del Lavoro, da Via della Previdenza Sociale a Via Cristoforo Colombo, in Via Cristoforo Colombo, complanare – direzione GRA, intersezione Viale della Civiltà del Lavoro direzione obbligatoria diritto.

Dalle ore 20,30 del 5 aprile alle ore 05,30 del 6 aprile 2021 divieto di transito in:

Via Cristoforo Colombo carreggiata centrale e complanare direzione G.R.A. – da Viale della Civiltà del Lavoro a Piazza Guglielmo Marconi,

Piazza Guglielmo Marconi direzione G.R.A. e corsia adiacente Obelisco direzione Roma centro,

Viale della Civiltà del Lavoro, da Via Ciro il Grande a Via Cristoforo Colombo,

in Via Cristoforo Colombo, complanare svincolo Viale dell’Agricoltura – direzione G.R.A., direzione obbligatoria a destra eccetto mezzi pubblici,

in Via Cristoforo Colombo, carreggiata centrale, direzione G.R.A., spartitraffico in corrispondenza di Piazzale dell’Agricoltura, immissione obbligatoria a destra in direzione Piazzale dell’Agricoltura,

in Via Cristoforo Colombo, altezza civico 500 distributore Ip – direzione G.R.A., chiusura spartitraffico tra la carreggiata centrale e la complanare.

Dalle 20,30 di giovedì 8 aprile alle 5,30 di lunedì 12 aprile il perimetro verde sarà chiuso al solo traffico veicolare mentre l’anello pedonale sarà valicabile dalle 5,30 alle 20,30 del sabato di gara 10 aprile solo da personale dotato di pass o accredito.

Itinerario alternativo in direzione Gra

via Colombo direzione GRA – Laurentina GRA – via Oceano Atlantico. Per chiusura via Cristoforo Colombo zona EUR: traffico deviato da via Cristoforo Colombo su via Laurentina (con istituzione nuova svolta a sinistra);

Per chiusura via Cristoforo Colombo zona EUR: traffico deviato da via Cristoforo Colombo su via Laurentina (con istituzione nuova svolta a sinistra); Trasporto pubblico: linee 30, 714, su Val Fiorita/Egeo/Primati Sportivi/Tupini/Europa/Colombo. Linee 170, 791, nMB, nME su Laurentina/Tre Fontane/Artigianato/Arte/Europa/Colombo.

Itinerario alternativo in direzione centro: traffico privato

Trasporto pubblico: linee 30, 170, 714, 791, nMB, nME , su Europa/Arte/Artigianto/Tre Fontane/Laurentina/Colombo.

, su Europa/Arte/Artigianto/Tre Fontane/Laurentina/Colombo. Il 9 aprile previste chiusure delle sole rampe in direzione Eur svincolo GRA-Pontina (USCITA 26).

Modifiche al trasporto pubblico

dal 2 al 7 aprile la linee notturne nMB nME deviano su via C. Colombo;

deviano su via C. Colombo; dal 8 all’11 aprile le linee 170 – 791 – nMB – nME deviano da via C. Colombo passa sulla direttrice Arte – Artigianato. Quello delle linee 30 e 714 passa sulla direttrice Arte – Artigianato verso il Centro, e su Val Fiorita V.le Egeo verso l’esterno;

deviano da via C. Colombo passa sulla direttrice Arte – Artigianato. Quello delle passa sulla direttrice Arte – Artigianato verso il Centro, e su Val Fiorita V.le Egeo verso l’esterno; dal 2 all’11 aprile spostamento del capolinea da piazzale dell’Agricoltura a piazzale Luigi Sturzo (salita/discesa passeggeri alle fermate di viale Beethoven);

(salita/discesa passeggeri alle fermate di viale Beethoven); la linea 788 si sposta ad EUR Magliana fino al 14 aprile;

si sposta ad EUR Magliana fino al 14 aprile; dal 5 al 12 aprile spostamento area taxi da piazza G. Marconi a viale Asia (angolo viale Beethoven). Aree taxi integrative a piazza Giulio Pastore e viale Shakespeare per garantire un migliore accesso al Centro Vaccinale “La Nuvola”.