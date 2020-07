Fiumicino, trasporto scolastico: prorogati termini per iscrizione - Terzo Binario News

Per agevolare gli utenti nelle procedure attraverso la piattaforma telematica del Comune, sono stati prorogati i termini per le iscrizioni al trasporto scolastico per l’anno 2020/21.

Di seguito i nuovi termini:

– Termine ultimo per iscrizioni: 4 agosto 2020 ore 18.00

– Riapertura iscrizioni per inserimento domande tardive: 10 settembre 2020

– Presentazione certificazione ISEE per tariffe agevolate: 30 settembre 2020

Tutte le altre disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico del 3 luglio 2020 rimangono invariate.

Per contatti: Servizio Trasporti – mail servizio.trasporti@comune.fiumicino.rm.it

telefono: 0665210409