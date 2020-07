Fregene, Montino: "Ripascimento spiaggia terminato in dieci giorni" - Terzo Binario News

“Oggi si sono chiusi gli interventi per il ripascimento della spiaggia di Fregene duramente colpita dall’erosione nei mesi scorsi”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Le due draghe che nei giorni scorsi hanno portato circa 30 mila metri cubi di sabbia – spiega – adesso non ci sono più e la spiaggia ha ritrovato un aspetto che consente ai balneari lo svolgimento delle proprie attività. Il costo totale dei lavori, effettuati grazie al finanziamento regionale, è stato in tutto di 348 mila euro.

“La delibera regionale che ha previsto lo stanziamento per l’intervento risale allo scorso 17 marzo, la delibera di variazione di bilancio del Comune di Fiumicino è del 9 giugno. L’approvazione del progetto definitivo e la gara per l’assegnazione degli interventi sono avvenuti il 3 luglio. Dopo 17 giorni – conclude il sindaco – il 20 di luglio, si è aperto il cantiere per il rinascimento e i lavori, conclusi oggi, sono durati in tutto solo 10 giorni. Tempi record per un ottimo risultato”.