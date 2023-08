Fdi Pyrgi sulla Santa Marinella Servizi: "Città sporca e partecipata in deficit" • Terzo Binario News

“I dirigenti della società municipalizzata “Santa Marinella Servizi s.r.l.” (SMS) denunciano che, a tutt’oggi, il bilancio della società è in passivo.

Conti in rosso che, al fine di un risanamento, si potrebbero riverberare sui dipendenti, con una preoccupante riduzione dell’orario di lavoro e degli stipendi.

Al riguardo una domanda sorge spontanea: come ha fatto la SMS ad accumulare un simile disavanzo, tale da chiedere importanti sacrifici ai dipendenti?

La risposta va ricercata in un piano scellerato che ha visto il posizionamento di stalli improduttivi cui hanno fatto poi seguito riposizionamenti insensati. Un esempio per tutti: il parcheggio adiacente al parco Kennedy improvvisamente ritornato gratuito. A ciò va aggiunta la difficoltà che i cittadini hanno ad accedere agli uffici della SMS per pagare gli abbonamenti, i cui sportelli sono aperti con un orario ridottissimo.

Girando per le strade di Santa Marinella vediamo una città sporca, con vie dissestate, con problematiche di gestione del verde pubblico, e ci chiediamo: come opera attualmente la Multi Servizi? Come si pensa di sfruttarne le competenze per il futuro? Nell’attesa, confidiamo nell’ soccorso dei Consiglieri di Centro Destra affinchè si adoperino per richiedere ufficialmente il bilancio annuale dell’azienda, la pianta organica con relative qualifiche e inquadramento professionale dei dipendenti, per capire come risanare questa SMS che versa, con ogni evidenza, in difficoltà.

All’uopo chiediamo al Presidente del Consiglio di istituire, come da regolamento comunale, la Commissione Garanzia e Trasparenza con Presidenza conferita alla minoranza, per poter monitorare la grave situazione in cui versa la Multi Servizi e potere, in questo modo, avanzare proposte concrete s sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, nonché per venire incontro alle esigenza degli stessi cittadini che vedono quotidianamente ridursi i già scarsi servizi offerti.

Il prossimo 30 agosto si riuniranno il Consiglio di Amministrazione della municipalizzata e i Sindacati: il Circolo Territoriale Pyrgi di Fratelli d’Italia si augura che questa sia l’occasione giusta per affrontare i tempi prospettati, auspicabilmente alla presenza dei dipendenti che meritano chiarezza e rispetto”.

Il Circolo Pyrgi Fratelli d’Italia