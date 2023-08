Telecivitavecchia, futuro da decidere: "L'unica certezza è che resta la coop" • Terzo Binario News

Esclusa l’acquisizione, restano in corsa Grasso e Serafini come nuovi partner

Incerto il futuro di Telecivitavecchia, la storica emittente cittadina, in crisi per i debiti accumulati e in attesa di un salvataggio che riesca a garatirle un futuro.

La cooperativa che la gestisce ha due interlocutori al momento interessati a diventare partner ovvero Roberto Serafini e Massimiliano Grasso.

Solo che all’interno della stessa coop ci sono anime diverse che auspicano soluzioni diverse.

Da una parte la presidente Rita Busato, con Lorenzo Tombolelli e il direttore della testata Antonio Bandinu, che hanno imposto di mantenere in piedi la coop. Dall’altra altri soci lavoratori, che hnno scritto un comunicato: “Con la presente, i soci lavoratori di “TeleCivitavecchia” vogliono ringraziare il consigliere comunale Vittorio Petrelli per la solidarietà espressa in questo momento così difficile dal punto di vista lavorativo ed umano che coinvolge non solo i dipendenti ma che si ripercuote anche sulle loro famiglie.

A tal proposito considerano il silenzio della testata di appartenenza assordante ma indicativo della situazione che vive la storica tv locale e del futuro”.

I soci lavoratori Alessandra Sacco, Maria Luisa Tufoni, Dario Curcio, Adrian Montagnani, Marco Mondelli.

A questo proposito la Busato, Tombolelli e Bandinu hanno spiegato – con serenità, peraltro – che il silenzio è dovuto al tempo che il Direttivo si è preso per analizzare le offerte e valutarle ponendo come conditio sine qu non la permanenza della coop che uno degli interessati invece voleva trasformare in società.