Maltempo su Ladispoli, "tappeto" di foglie in via Palermo • Terzo Binario News

Il maltempo e le mareggiate hanno ferito il Litorale Nord, fra spiagge allagate, stabilimenti inzuppati e richieste di stato di calamità naturale.

Oppure gli alberi caduti a Cerveteri che hanno impegnato la Prociv la notte fra lunedì e martedì.

In misura minore, il fenomeno ha riguardato Ladispoli città, nel senso che il vento ha fatto accumulare le foglie come dimostrano le foto di una cittadina, in questo caso in via Palermo.

Foglie e spazzatura sulla strada e davanti ai condomini, da rimuovere per evitare che finendo nei tombini e nelle caditorie, intasino le acque di scarico causando allagamenti.

