Fan si accalcano, multato Can Yaman - Terzo Binario News

I Carabinieri della Stazione di Roma via Vittorio Veneto hanno notificato stamattina – sabato 9 gennaio – un verbale amministrativo per mancato mantenimento distanza interpersonale a carico dell’attore turco Can Yaman, prima che lasciasse il territorio nazionale.

L’episodio è legato a venerdì, per l’assembramento che si è creato davanti a un albergo romano. Con l’entourage dell’attore e con l’albergo, secondo quanto riportato dall’Ansa, era stato concordato che Can Yaman entrasse dalla porta posteriore. Poi, però, sarebbe uscito dalla porta principale senza avvertire. I fan sono stati poi allontanati.