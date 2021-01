Carabinieri nella Casa Famiglia di Formello: un sorriso per il piccolo Alan malato di leucemia e gli altri ospiti - Terzo Binario News

“Nella Casa Famiglia “C’era una Nota” di Formello dove vivono bambini malati in cura presso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma oggi é arrivata una visita inaspettata, due Carabinieri della Radiomobile Cassia, Rosario e Raffaele, con l’autoradio e i lampeggianti accesi, facendo felice il piccolo Alan di soli 3 anni malato di leucemia”. Così sulla pagina Facebook della Casa Famiglia.

“I militari hanno portato dolci e cioccolatini a tutta la grande famiglia. Niente di più gradito vedere due Uomini dal Cuore grande che hanno reso felici per qualche minuto i piccoli guerrieri presi in braccio e farli sentire coccolati da chi ha tanta forza come “Superman e Spiderman ” regalando protezione oltre quella dei genitori e i medici dell’ospedale che fanno miracoli affinché guariscano”.

I due supereroi hanno dimostrato il vero amore per il proprio Lavoro. Grazie del Grande Gesto Complimenti all’Arma dei Carabinieri”.