Estate in sicurezza a Cerveteri, ieri l’incontro tra Comune, Capitaneria di Porto e operatori del mare • Terzo Binario News

Presente al tavolo di lavoro anche la Protezione Civile Comunale, Polizia Locale, Nucleo Subacqueo e titolari degli stabilimenti

Una seconda torretta di salvataggio in aggiunta a quella già presente sulla spiaggia di “Liberamente”, un collegamento radio che metta in comunicazione tutti i bagnini delle spiagge di Cerveteri ed una nuova cartellonistica. Questo è quanto emerso dalla riunione tenutasi ieri pomeriggio, lunedì 3 luglio, all’interno della Sala Giunta del Palazzo del Municipio a Cerveteri con l’obiettivo di coordinare tutte le realtà che operano sul mare, dalle Forze dell’Ordine agli operatori balneari fino ai Gruppi di Volontariato, per garantire la sicurezza in mare nei mesi estivi.

A prenderne parte, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, l’Ufficio Locale Marittimo, guidato dal Primo Maresciallo Cristian Vitale, la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti, il Responsabile di Protezione Civile Renato Bisegni, il Responsabile del Nucleo Subacqueo Cerveteri Onlus Fabrizio Pierantozzi, i titolari degli stabilimenti balneari, la Presidente della Consulta dello Sport del Comune di Cerveteri Roberta Mariani e il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni.

“Un incontro estremamente importante e proficuo – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – con l’occasione, ci tengo a ringraziare il Primo Maresciallo Vitale, estremamente attivo e sempre più punto di riferimento per l’Amministrazione comunale, e tutti coloro che hanno preso parte alla riunione di ieri che immediatamente hanno confermato la loro disponibilità a cooperare per garantire un’estate in sicurezza a residenti e villeggianti. Proprio su indicazione dell’Ufficio Locale Marittimo, abbiamo delineato una strada ben chiara da seguire: piccoli ma importanti accorgimenti che speriamo possano essere un valore aggiunto per la nostra costa. Tra questi, il raddoppio della torretta di salvataggio, che posizioneremo nella spiaggia libera tra Ocean Surf e il Six, nella spiaggia che fu del Jova Beach Party”.

“In tema di sicurezza in mare ci tengo a fare un appello a tutti – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – dobbiamo ricordarci sempre, tutti, che il primo vero presidio di sicurezza quando siamo in spiaggia siamo noi stessi. È fondamentale rispettare sempre le regole imposte dal codice del mare e dal buon senso: non fare mai il bagno in caso di bandiere rosse o di mare particolarmente agitato, seguire sempre le indicazioni che forniscono i bagnini degli stabilimenti presenti sulla riva. Il mare può trasformarsi in pochissimi minuti da un luogo meraviglioso a un luogo molto pericoloso, così come è già capitato in queste prime settimane estive dove è stato necessario intervenire per prestare soccorso a bagnanti che si trovavano in serio pericolo. Comprendo la voglia di mare e il desiderio di divertirsi, ma la sicurezza è la cosa più importante di tutte: non mettiamo mai a repentaglio la nostra vita!”.

“A causa di alcune forti correnti di risacca nello scorso weekend sono stati infatti necessari alcuni interventi in emergenza per portare in salvo dei bagnanti – prosegue il Sindaco – fortunatamente tutto si è concluso per il meglio, ma la paura è stata tanta. In questi casi, proprio come indicatoci dalla Capitaneria di Porto, l’importante, per quanto possa essere difficile metterlo realmente in pratica in momenti di difficoltà, è quello di non farsi prendere dal panico e anziché nuotare verso la riva, bisogna nuotare parallelamente alla costa. A destra o a sinistra, in modo da uscire quindi dal vortice creatosi a causa della corrente. Posizioneremo in ogni caso a breve dei cartelli esplicativi sulle nostre spiagge libere”.

“Proprio sulla sicurezza e su come essere dei corretti fruitori del mare, insieme a Roberta Mariani, istruttrice di Sup e Sup Fitness dell’Associazione ASD Marina di Cerveteri, nonché Presidente della Consulta dello Sport di Cerveteri, abbiamo pensato di organizzare dei pomeriggi di formazione – conclude il Sindaco Gubetti – sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, si terranno nei prossimi giorni con l’ausilio di Croce Rossa Italiana e insieme all’Ufficio Locale Marittimo, corsi di primo soccorso e lezioni sui comportamenti virtuosi da adottare quando ci si trova in acqua. Consigli e nozioni su come trascorrere una bella estate al mare in completa sicurezza”.