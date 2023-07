“Municipium”, una App inclusiva per persone non udenti per contattare la Polizia Locale di Cerveteri • Terzo Binario News

Venerdì 7 luglio alle ore 18:00 al Granarone la presentazione ufficiale in conferenza stampa

A Cerveteri arriva “Municipium”, una App innovativa, che consentirà a persone non udenti e ipoacustiche di comunicare dal proprio telefono cellulare, attraverso la geolocalizzazione, direttamente con il Comando di Polizia Locale, con la possibilità di inserire segnalazioni all’interno della sezione dedicata con una foto e un messaggio testuale.

La App, realizzata dalla APS “Emergenza Sordi” in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali, Pari Opportunità e Inclusione del Comune di Cerveteri e la Società Maggioli SpA, sarà presentata venerdì 7 luglio alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone.

“Un passo avanti nel campo dell’accessibilità e dell’inclusività – ha dichiarato il Vicesindaco Federica Battafarano – questa applicazione, che non avrà alcun costo per le casse del Comune di Cerveteri, rappresenta un servizio importante per i cittadini affetti da disabilità uditiva. Utilizzarla sarà semplicissimo: scaricando questa applicazione sul proprio telefono, troveranno la categoria loro dedicata ‘Sos Polizia Locale – Pronto intervento per persone sorde e ipoacusiche’. Seguendo le indicazioni, disponibili con un video tutoriale nel Linguaggio LIS potranno accedere al servizio e monitorare quanto segnalato attraverso la sezione cronologia fino alla chiusura della pratica”.

“Sempre nel campo dell’accessibilità e inclusività, nei giorni scorsi abbiamo avuto una notizia importantissima per Cerveteri – ha proseguito la Battafarano – la Biblioteca Comunale Nilde Iotti si è infatti aggiudicata un finanziamento straordinario di 60mila euro per ammodernarsi e dotarsi di quella tecnologia necessaria affinché anche persone affette da disabilità sensoriali e cognitive. Con la App Municipium, vogliamo proseguire su questa strada, per rendere Cerveteri sempre più accessibile. Per tutti i dettagli del servizio, vi aspetto alla conferenza stampa di presentazione del Granarone”.