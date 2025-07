Esplosione a Villa Gordiani, i feriti salgono a 35 • Terzo Binario News

Il sindaco Gualtieri: “Danni seri tutto attorno”

Secondo quanto si apprende, sono complessivamente 35 le persone rimaste ferite a seguito della esplosione avvenuta questa mattina in una pompa di benzina a via dei Gordiani, a Roma. Di queste, 17 sono civili, due dei quali sono in gravi condizioni e sono stati trasportati all’ospedale Casilino. Sono 18 invece i feriti appartenenti alle forze dell’ordine, 11 dei quali sono poliziotti.

“Ci sono danni molto seri, non solo nel distributore, ma tutto intorno, fino a far esplodere vetri, rovinare infissi o anche danneggiare una scuola nelle vicinanze.

Le cause sono sotto analisi, anche se i vigili del fuoco dicono che tutto è nato da una fuga di gas e la prima segnalazione è arrivata loro intorno alle 8, dopo si è sviluppato un incendio con prime piccole esplosioni e poi una molto grande”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sul luogo dell’esplosione a Roma, in via Gordiani.

“Fortunatamente tra le segnalazioni e l’arrivo sia dei vigili del fuoco, sia della polizia di stato, sia della polizia locale, che è intervenuta autonomamente quando ha visto le prime colonne di fumo, e la confusione grande, c’è stato il tempo e la grande capacità di tutti gli operatori che hanno sgomberato la zona, quindi si sono evitate conseguenze molto più gravi – ha aggiunto – sono stati evacuati i bambini che erano in un centro estivo proprio di fronte nella piscina che era lì davanti e dove adesso i danni sono molto consistenti”.

Rai News 24