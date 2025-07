Esplode un distributore a Villa Gordiani a Roma, 21 feriti • Terzo Binario News

In ospedale pompieri poliziotti, carabinieri e soccorritori; evacuate alcune palazzine

Incidente a un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, poco lontano di Villa De Sanctis, che ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della capitale.

Dalle prime informazioni del vigili del fuoco, l’incidente avvenuto poco dopo le 8, forse sarebbe stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l’impianto di distribuzione.

Sarebbero almeno 21 i feriti: tra loro un vigile del fuoco, otto poliziotti, un carabiniere del nucleo radiomobile e un operatore del 118, ma il bilancio è destinato a variare. Sarebbe stati coinvolti anche alcuni passanti e abitanti delle palazzine vicine. Ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia locale di Roma Capitale.

Secondo le prime informazioni, i pompieri erano stati chiamati per un camion che aveva urtato una conduttura e, quando sono arrivati, c’è stata l’esplosione, che ha investito anche i sanitari che erano già presenti sul posto. La deflagrazione ha provocato danni ad alcuni palazzi vicini, mentre le fiamme hanno raggiunto un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore.

Pezzi della struttura sono stati ritrovati a circa 300 metri di distanza dal luogo dell’esplosione.

Sono stati evacuati 15 bambini del centro estivo di Villa De Sanctis, situato nelle vicinanze di via dei Gordiani. Evacuate anche due palazzine.

Dal luogo dell’incidente si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. Tante le telefonate giunte ai numeri di emergenza da parte dei cittadini che hanno sentito il forte boato in molte parti di Roma. Su disposizione delle forze dell’ordine – rende noto Atac – è stata chiusa la fermata della metro C Teano.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sentito il sindaco di Roma Gualtieri, che si sta recando sul posto, e si tiene in stretto contatto con il sottosegretario Alfredo Mantovano, costantemente informato dalle autorità competenti, con particolare attenzione alla salute delle persone coinvolte.

In attesa della prima informativa dei vigili del fuoco e della polizia scientifica, che sta effettuando i rilievi, la Procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo, per il momento senza indagati e senza ipotesi di reato, e ha ha disposto il sequestro dell’intera piazzola dove si è verificata l’esplosione.

Rai News 24