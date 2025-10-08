Elezioni Anguillara, incontro positivo tra Pd e Sinistra italiana - Avs • Terzo Binario News

“Il Partito Democratico di Anguillara Sabazia e Sinistra italiana – AVS, a seguito di un incontro molto fruttuoso e proficuo, annunciano la volontà di adoperarsi affinché, in vista delle elezioni comunali di primavera, si apra il cantiere dell’alternativa.

Nelle intenzioni di entrambe le forze politiche l’idea di dare vita ad un grande spazio di confronto e di partecipazione che costituisca la base per la costruzione del programma con cui si vuole restituire alla città il futuro che negli ultimi cinque anni si è fermato, impastoiato da un governo inconcludente di una destra litigiosa e impalpabile.

Di qui l’appello, rivolto alle forze politiche, sociali ed associative democratiche, perché nasca la “fabbrica delle idee”, ovvero un percorso aperto e inclusivo che veda nei prossimi mesi incontri, momenti di ascolto e di proposta.

Sarà un lavoro collettivo e appassionante, volto a costruire insieme le fondamenta di un progetto serio e credibile per il rilancio di Anguillara.

Da subito, però, rivolgiamo un invito chiaro: chiunque creda nella possibilità di riscattare Anguillara, chiunque voglia mettersi in gioco per il bene della città, è chiamato a partecipare e a condividere idee, energie e competenze.

Siamo all’inizio di una sfida decisiva, che richiederà coraggio, impegno e responsabilità.

Un buon lavoro a tutti noi, a chi deciderà di essere protagonista e di metterci la faccia per il futuro di Anguillara”.

Partito Democratico e Sinistra italiana – AVS