L'ambasciatrice palestinese alla prima uscita pubblica a Civitavecchia • Terzo Binario News

La prima uscita pubblica dell’ambasciatrice di Palestina Mona Abuamara coincide con la mobilitazione delle comunità del Basso Lazio raccolte a Civitavecchia.
Un corteo concluso da un raduno in piazza Fratti attraversato dalla solidarietà nei confronti del popolo palestinese.
Questa comunità ricorda le violenze compiute a Gaza, trova l’occasione per consegnare all’ambasciatrice l’ordine del giorno del Comune della città portuale numero 75546.
All’unanimità il consiglio comunale nell’ordine del giorno sostiene il popolo palestinese, condanna l’occupazione illegale di Gaza e il massacro in atto da parte israeliana, chiede il riconoscimento dello stato di Palestina.
In questi mesi anche con l’aiuto dell’Anpi questa comunità ha raccolto fondi per i familiari dei bambini palestinesi ricoverati negli ospedali romani Umberto I e Bambino Gesù.
