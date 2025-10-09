 "No all'abbattimento e alla ricostruzione della chiesa di San Pio X a Civitavecchia" • Terzo Binario News

“No all’abbattimento e alla ricostruzione della chiesa di San Pio X a Civitavecchia”

Ott 9, 2025 | Civitavecchia, Politica

chiesa san pio x civitavecchia 11

Una cittadina chiede che il centro di culto venga risparmiato dalla riqualificazione dell’ex Italcementi

“In relazione al progetto presentato per la riqualificazione area Italcementi, zona in cui ho vissuto e ho i ricordi più cari della mia infanzia, essendo figlia di operaio dell’Italcementi.

Il quartiere di periferia era come una grande famiglia di persone semplici e la chiesa di San Pio X era, negli anni ’60, parte integrante del quartiere, affidata a Don Vito Mandolini che a noi bambini ci ha visto crescere e impartito tutti i sacramenti. Tante sono infatti le foto che circolano nelle famiglie che ritraggono noi bambini nei giorni della comunione e cresima.

La nuova amministrazione ha previsto, per quella chiesa simbolo del quartiere popolare, di distruggerla per far posto a palazzi di grandi dimensioni.

È vero che al suo posto sarà costruita una nuova chiesa in un altro punto, ma quella ha un’anima, un vissuto ed è custode della memoria delle persone che ci sono state.

La storia si ripete, nel dopoguerra la chiesa di Santa Maria, sebbene potesse essere recuperata, è stata distrutta per fare posto ad anonimi palazzi e ora lo stesso destino è previsto per quella di San Pio X, anche se di minor pregio, ma entrambe storiche.

Ormai la politica ha perso anima e cuore ed ha i piedi di un elefante”.

Giuseppina Fabbi

