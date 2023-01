Due brevi corsi sulla cultura ucraina all'Upter di Roma • Terzo Binario News

Giornalista, antropologa, traduttrice, autrice e illustratrice ucraina. Indira Yakovenko vive a Roma, dove organizza due piccoli cicli di lezioni sulla storia culturale ucraina.

L’appuntamento è all’UPTER, Univeristà popolare di Roma, all’inizio di febbraio. Sarà un viaggio immaginario appassionante pieno di curiosità e tante scoperte.

Nel primo ciclo, “L’Arte ucraina e il destino degli artisti”, parlerò dei pittori ucraini di cui molti sono conosciuti come “russi”. Ma in realtà hanno un forte legame con l’Ucraina perché ci sono nati, hanno studiato etc. Le due prime lezioni saranno dedicate all’arte ucraina e ai destini degli artisti, mentre nella terza lezione ogni discente farà il suo personale disegno ispirandosi agli stili e ai temi studiati. Questo corso inizierà il 2 FEBBRAIO. Ecco il link con tutte le informazioni: https://www.upter.it/product/9-famosi-artisti-ucraini/

Nel secondo ciclo, “9 donne ucraine famose nel mondo dal X al XXI secolo”, scopriremo insieme i destini di donne famose che hanno influenzato il corso della storia e della cultura non solo in Ucraina ma anche nel mondo. Parlerò di Olga di Kyiv, la prima principessa che ha adottato il Cristianesimo, o Roxelana, la moglie del sultano ottomano Solimano il Magnifico, o Lesya Ukrainka, la pioniera del movimento femminista ucraino. Vedremo anche i quadri delle pittrici famose e impareremo il significato e i simboli dell’ornamento ucraino. Alla fine del ciclo, ogni partecipante potrà creare il suo proprio ornamento. Questo corso inizierà il 3 FEBBRAIO. Ecco il link con tutte le informazioni: https://www.upter.it/product/9-donne-ucraine-famose-nel-mondo-dal-x-al-xxi-secolo/