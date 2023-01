Incidente con il bobcat a Torrevecchia, il conducente soccorso dai pompieri • Terzo Binario News

Dalle ore 16:40 circa, due squadre VVF (8A e 9A), con l’ausilio del Carro Sollevamenti e AG/10, stanno intervenendo in Via di Torrevecchia,330 per soccorso a persona all’interno di un bobcat ribaltato.

Il conducente non è in pericolo di vita.

L’area interessata è stata delimitata per consentire le manovre dei Vigili del Fuoco in sicurezza.

Funzionario e Capo turno provinciale VVF di servizio, 118 e Carabinieri sul posto per quanto di loro competenza.